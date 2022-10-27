Trabzonspor eski kaptanı Onur Kıvrak, Beşiktaş'la anlaşan Şenol Güneş'e gönderme yaptı
Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Kıvrak, Valerien Ismael'in görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş ile anlaşan Şenol Güneş'e gönderme yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de beklediği performansı alamayan Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayırdı.
Valerien Ismael ayrılığının ardından siyah-beyazlıların eski hocası Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı. Deneyimli teknik direktörün en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
ONUR KIVRAK'TAN ŞENOL GÜNEŞ'E GÖNDERME
Trabzonspor'un eski kaptanı Onur Recep Kıvrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. 2019 yılında kariyerini bordo-mavililerde sonlandıran eski kaleci, Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulundu.
"BİR KALBE İKİ SEVDA SIĞMAZ"
Instagram'da bir hikaye paylaşan Onur Kıvrak, 2009/10 ile 2012/13 sezonları arasında hocalığını yapan Şenol Güneş'e "Bir kalbe iki sevda sığmaz" dedi.
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