Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 9. haftanın ardından yeni şampiyonluk oranları belli oldu.
Süper Lig'de 9. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları değişti.
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği haftada Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybetti; Galatasaray ise evinde Konyaspor'u tek golle yendi.
Bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 9. haftanın ardından Fenerbahçe 2.90 oranla zirveye çıktı. Geçen hafta sarı-lacivertlilerle ilk sırada bulunan Beşiktaş ise haftayı lider tamamlayan Trabzonspor ile birlikte 3.20 oranla ikinci sıraya geriledi. Üç büyükleri 4.30 oranla Galatasaray takip etti.
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe - 2.90
Beşiktaş - 3.20
Trabzonspor - 3.20
Galatasaray - 4.30
Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Beşiktaş - 2.75
Fenerbahçe - 2.75
Trabzonspor - 3.80
Galatasaray - 4.60
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