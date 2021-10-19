19 Ekim 2021 Salı, 14:13

Süper Lig'de 9. hafta sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları değişti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği haftada Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 kaybetti; Galatasaray ise evinde Konyaspor'u tek golle yendi.

Bu sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 9. haftanın ardından Fenerbahçe 2.90 oranla zirveye çıktı. Geçen hafta sarı-lacivertlilerle ilk sırada bulunan Beşiktaş ise haftayı lider tamamlayan Trabzonspor ile birlikte 3.20 oranla ikinci sıraya geriledi. Üç büyükleri 4.30 oranla Galatasaray takip etti.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 2.90

Beşiktaş - 3.20

Trabzonspor - 3.20

Galatasaray - 4.30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60