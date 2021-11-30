Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de 14. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları değişti. 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un oranı 1,32 oldu.
İddaa risk yönetimi, Süper Lig’de 14. hafta itibarıyla şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0’lık skorla devirmiş, Fenerbahçe ise deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı. Şampiyonluğun bir diğer adayı Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş ise sahasında Giresunspor'a 4-0 kaybetmişti.
36 puanla zirvede yer alan Trabzonspor an itibariyle Fenerbahçe’ye 12, Galatasaray’a 14 ve Beşiktaş’a 16 puanlık fark attı. Eski şampiyonluk oranı 1,65 olan bordo mavililer 1,32'’lik yeni oranla ağır favori haline geldi.
Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe’nin oranı ise 4,00'ten 5,75'e geriledi. Çok büyük düşüş yaşayan Beşiktaş’ın oranı 5,50'den 8'e gerilerken, haftayı 1 puanla kapatan Galatasaray’ın eski oranı da 7 iken 8 oldu.
İŞTE SÜPER LİG'DE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI
(1,32) Trabzonspor
(5,75) Fenerbahçe
(8,00) Galatasaray
(8,00) Beşiktaş
(30,0) Başakşehir
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