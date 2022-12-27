Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadeleleri başlıyor. Heyecan dolu maçlar öncesinde yeni şampiyonluk oranları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1.85'lik oranlar favori olarak gösterildi.
Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85 olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.
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