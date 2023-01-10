Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın sona ermesinin ardından yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:31
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değiişiklik yaşandı.

Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.

Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.

Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.

Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.


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