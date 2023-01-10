Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın sona ermesinin ardından yeni şampiyonluk oranları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranlarında değiişiklik yaşandı.
Sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1.65'ten, 1.85'e yükseldi.
Galatasaray'ın derbi galibiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2.65 olan oranı, 2.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa galibiyeti sonrası siyah-beyazlıların 8.00 olan oranı, 7.50 olarak revize edildi.
Trabzonspor'un 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası 10.00 olan oranı, 15.00 olarak değiştirildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.50, Adana Demirspor'a ise 40.00 oran açıklandı.
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