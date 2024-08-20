Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Yayınlanma: 20.08.2024 - 18:12

Güncelleme: 20.08.2024 - 18:12

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi.

Haftayı Göztepe ile 2-2 berabere kalarak kapatan Fenerbahçe, 1.90 ile en büyük favori gösterildi. Lige ikide iki ile başlayan son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.00 oranla ikinci sırada yer aldı.

Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5.50 oranıyla üçüncü favori gösterildi. Trabzonspor'un oranı 67.00, Başakşehir'in oranı ise 67.00 olarak belirlendi.