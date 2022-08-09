Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor için hazırlanıyor!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.
Bordo-mavililer, antrenmanı 5'e 2, dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı tek antrenmanla devam edecek.
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