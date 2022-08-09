Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor için hazırlanıyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 00:00
Süper Lig'de Trabzonspor, Hatayspor için hazırlanıyor!
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Trabzonspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer, antrenmanı 5'e 2, dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı tek antrenmanla devam edecek.


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