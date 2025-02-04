Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! İşte çok konuşulan penaltı pozisyonu...
Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Süper Lig'de geride kalan 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
Fenerbahçe - Rizespor maçında Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon
VAR hakemi Bert Put: "Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. 10 numaranın potansiyel faulü."
Hakem Burak Pakkan: "Ekrandayım. Başka açı. Tamam. Penaltı ve ikinci sarı kartı vereceğim."
Göztepe - Alanyaspor maçında 41. dakikada Göztepe'nin iptal edilen penaltısı
VAR: "Arda sana sahada inceleme tavsiye ediyorum hücum oyuncusunun faulü için monitöre gel, sana ilk görüntüyü göstereceğim. Hücum oyuncusu, elini defans oyuncusunun yüzüne koyuyor ve bu yüzden istediği gibi zıplayamıyor. Bu yüzden elle oynuyor çünkü zıplayamıyor. Karar direkt serbest vuruş olmalı."
Arda Kardeşler: "Tamam, kararımı değiştiriyorum (penaltıyı iptal ediyor)"
Göztepe-Alanyaspor 59.dakika Göztepe'nin iptal edilen penaltısı
VAR: "Arda, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Elle oynama yok, omuza değiyor."
Arda Kardeşler: "Tamam"
VAR: "Göstermeye ihtiyacımız var. Temas noktasını görebildiğinde haber ver. Bak, omuza değiyor, el yok."
Arda Kardeşler: "Omuza değiyor, el yok değil mi? Diğer açı lütfen. Tamam kol değil, doğru. (penaltıyı iptal ediyor)"
Göztepe-Alanyaspor 65.dakika Göztepe'nin golünün iptali
VAR: "Arda kaleciye faul var, hücum oyuncusu kaleciyi yere itti. Bunu görmen lazım. Burada top kaleciye yakın. Faul olmasa bu topu tutabilirdi."
Arda Kardeşler: "Evet topa dokunabilir ama temas yüzünden yapamıyor."
VAR: "Evet, kesinlikle" (Gol iptal ediliyor.)
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