Süper Lig'de Victor Osimhen damgası: 18 haftanın en iyisi oldu!
Futbol veri platformu WhoScored, Trendyol Süper Lig'in ilk 18 haftasında en iyi reyting puanını elde eden futbolcuları paylaştı.
İngiltere merkezli futbol veri platformu WhoScored, Süper Lig'de oynanan 18 haftada en iyi performans veren en iyi 10 futbolcuyu paylaştı.
İlk 10 futbolcu arasında Galatasaray ve Eyüpspor'dan üçer, Fenerbahçe'den 2, Göztepe ve Başakşehir'den birer futbolcu yer aldı.
İşte en iyi performansı sergiyelen 10 oyuncu:
10- Berke Özer - 7.22
9- Krzysztof Piatek - 7.22
8- Abdülkerim Bardakcı - 7.24
7- Mame Thiam - 7.26
6- Ahmed Kutucu - 7.29
5- Allan Saint-Maximin - 7.31
4- Dusan Tadic - 7.31
3- Barış Alper Yılmaz - 7.35
2- Romulo - 7.36
1- Victor Osimhen - 7.68
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #süper lig
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