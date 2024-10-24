Süper Lig'de 9. haftanın golüne 4 aday

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü adayları belli oldu. Haftanın golüne 4 isim aday gösterildi.

Süper Lig'de 9. haftanın golüne 4 aday
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:10

Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda 9. haftanın en iyi golü adayları duyuruldu.

Açıklanan listede 4 gol yer aldı. Haftanın golü için Allan Saint-Maxim, Victor Osimhen, Edin Visca ve Kacper Kozlowski aday gösterildi.

Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü adayları şöyle:

 


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #haftanın golü #En iyi gol

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