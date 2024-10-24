Süper Lig'de 9. haftanın golüne 4 aday
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü adayları belli oldu. Haftanın golüne 4 isim aday gösterildi.
Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda 9. haftanın en iyi golü adayları duyuruldu.
Açıklanan listede 4 gol yer aldı. Haftanın golü için Allan Saint-Maxim, Victor Osimhen, Edin Visca ve Kacper Kozlowski aday gösterildi.
Süper Lig'de 10. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın golü adayları şöyle:
?? Trendyol Süper Lig’in 9. Haftasında dikkat çeken goller.— Trendyol Süper Lig (@superlig) October 24, 2024
?? Sence en güzel gol hangisi? pic.twitter.com/X4GYPINub4
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #haftanın golü #En iyi gol
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