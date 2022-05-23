Süper Lig'de yayın geliri dağılımı belli oldu! Hangi takım ne kadar kazandı?
Süper Lig'in 38. haftası geride kaldı ve 2021/2022 sezonu tamamlandı. Süper Lig kulüplerinin sıralamasının belli olmasının ardından yayın gelirleri belirlenmiş oldu.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından hangi kulübün yayın gelirlerinden kaç para kazandığı ortaya çıktı.
Sporx'in haberine göre, yayın gelirinin yüzde 37'si katılım bedeli olarak takımlara eşit şekilde veriliyor. Bu sezon her kulübün kasasına bu kalemden 45 milyon TL girdi. Yayın gelirinin yüzde 46'sı takımların başarısına göre yani galibiyet ve beraberlikler göz önüne alınarak kulüplere veriliyor.
Alınan her galibiyette 2.97 milyon TL kazanan kulüpler, beraberliklerde bu miktarı bölüşüyor. Gelirin yüzde 6'sı ligi ilk 6 sırada bitiren takımlara ayrılıyor. Trabzonspor 46, Fenerbahçe 38, Konyaspor 29, Başakşehir 20, Alanyaspor 9, Beşiktaş ise buradan 5 milyon TL kazandı. Yayın gelirinin yüzde 11'i ise Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlar arasında paylaştırılıyor. Kulüpler şampiyonluk başına 4.16 milyon lirayı kasasına koyuyor.
Süper Lig'deki yayın geliri dağılımı şu şekilde:
ÖK Yeni Malatyaspor: 67,275 milyon TL
Göztepe: 76,185 milyon TL
Altay: 82,125 milyon TL
Çaykur Rizespor: 83,61 milyon TL
Giresunspor: 94,005 milyon TL
Gaziantep: 95,49 milyon TL
Yukatel Kayserispor: 96,975 milyon TL
Atakaş Hatayspor: 101.43 milyon TL
Kasımpaşa: 101,43 milyon TL
Sivasspor: 104,4 milyon TL
Adana Demirspor: 104,4 milyon TL
VF Karagümrük: 105,885 milyon TL.
Antalyaspor: 108,825 milyon TL
A. Alanyaspor: 120,825 milyon TL.
Medipol Başakşehir: 137,47 milyon TL.
İH Konyaspor: 145,28 milyon TL
Beşiktaş: 181,94 milyon TL
Galatasaray: 192,93 milyon TL
Trabzonspor: 202,03 milyon TL
Fenerbahçe: 239 milyon 22 bin TL
Video Haberler
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Saray'ın Demirtaş planı