Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni gelişme
Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili görüşmeler devam edecek. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak. İhalenin sonucu 28 Şubat Pazartesi günü açıklanacak.
Süper Lig ve 1. Lig'de yayın ihalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yayın kuruluşlarının tekliflerini değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı bugün vermesi bekleniyordu fakat toplantıdan sonuç çıkmadı.
Ancak yayın ihalesiyle ilgili görüşmelerin devamına karar verildi. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak. İhalenin sonucu 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı.
14 Şubat Pazartesi günü yapılan ilk teklifleri düşük bulan komisyon, beIN SPORTS ve Saran Medya'ya ek süre vermişti. İki kuruluş son tekliflerini 18 Şubat Cuma günü TFF'ye iletmişti.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat’ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ek süre tanınmıştır.
Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.
Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir."
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