Süper Lig'de zirvenin 7 formülü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 07:00

Galatasaray, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek hem Süper Lig liderliğini sürdürüp hem de ezeli rakibiyle puan farkını 4 çıkarırken üst üste 7. maçını kazanan Sarı-Kırmızılıların zirveye çıkışında teknik direktör Okan Buruk’un şu dokunuşları var:

FORMA ADALETİ: Okan Buruk, Icardi, Gomis, Seferovic, Mertens, Mata, Oliveira, Torreira gibi kariyerli ve yıldız isimleri yönetmeyi iyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, kim iyiyse 11’de onu görevlendirip takım içindeki forma adaletini sağladı. F.Bahçe karşısında Icardi ve Gomis’i yedek bırakıp, son maçların yükselen değeri Barış Alper’e formayı verdi. Yine form grafiğini artıran Berkan’ı 11’e yerleştiren Buruk, Torreira’yı kulübede bekletti. Sezon başı “Gidecek” denen Boey, 11’in vazgeçilmezi oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Okan Hoca’nın forma adaletine inandı.

YERLİ-YABANCI KAYNAŞMASI: Yıldız isimlerin yer aldığı kadro, gün geçtikçe yerli oyuncularla iletişimini üst seviyeye çıkardı. Bunda en büyük pay sabihi, takımın ağabeyi konumundaki Gomis ve Muslera’nın. Kariyerli oyuncular, egolarını bir kenara bırakıp yerli futbolcularla çabuk kaynaştı, tecrübelerini onlara aktardı. Böylece takım olgusu kısa sürede oluştu.

ISLIKLARDAN ALKIŞLARA: Buruk, geçen sezon ligi 13. sırada bitiren Galatasaray’ı toparlamaya psikolojik açıdan başladı. Özellikle geçen yılı yaşayıp bu sezon takımda kalan isimler konumundaki Kerem, Berkan, Barış Alper, Muslera, Gomis, Nelsson, Aanholt’la bire bir görüşmeler yapan Buruk, bu yıl elde edecekleri şampiyonluğun değerini aktardı. Bu sezon dahi bazı maçlarda ıslıklanan Berkan Kutlu, Buruk ve ekibinin desteğiyle kendini bulup performansını artırarak ve alkış almayı başardı.

DEV MAÇLARDA KENDİNİ ISPATLADI

Okan Buruk, G.Saray’ın başında çıktığı Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerini kazanıp Başakşehir’i deplasmanda 7-0 yenerken, puan olarak geriden gelerek takımını liderliğe çıkardı. Buruk böylece hem Sarı-Kırmızılı camianın inancını artırdı hem de futbol kamuoyuna kendini ispatladı. Büyük maçlardaki taktik hamleleriyle dersine iyi çalıştığını gösteren Buruk, göreve geldiği ilk günden bu yana hep şampiyonluk vurgusu yaptı.

GOL SORUNU BİTTİ: Sezonun ilk haftalarında çok sayıda pozisyona girmesine ve ceza sahasında en fazla topla buluşan takım olmasına rağmen gol sayısı düşük kalan Sarı-Kırmızılıların çıkışında bu sorunu çözmesinin etkisi büyük. G.Saray üst üste galip geldiği 7 maçta 20 gol attı. Toplamda 32 kez fileleri havalandıran Sarı-Kırmızılılar, ligin en çok gol atan 3. takımı konumunda.

8+3’Ü ÇÖZDÜ: İlk 11’deki 3 yerli oynatma zorunluluğu ligin başında G.Saray’ın en büyük sıkıntısıydı. Abdülkerim, Yunus, Kerem dışında yerliyi 11’e monte edemeyen Buruk, Kerem ile Yunus’un formsuzluğu sonrası alternatifler yarattı. Barış Alper, Kazımcan, Emre Taşdemir ve Berkan’dan verim alıp 8+3 sorununu çözdü.

OYUN PLANINI ÇEŞİTLENDİRDİ: G.Saray’ın başına geçtikten sonra çoğu zaman eleştirilen Buruk ve ekibi, özellikle puan kayıplarının ardından oyun planında değişikliklere gitti. Rakip analizlerini iyi yapan teknik heyet ve Okan Hoca, farklı saha şablonlarını takıma monte etti.