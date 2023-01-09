Galatasaraylı oyuncular, derbi galibiyetini taraftarlarla kutladı
Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetini taraftarlarla kutladı.
Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Galatasaray ezeli rakibine karşı 3-0’lık skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Mücadele sonrasında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaraylı futbolcular Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Emin Bayram ve Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk, tezehüratlar eşliğinde derbi galibiyetinin coşkusunu taraftarlarla yaşadı.
Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ise taraftarlara üçlü çektirdi.
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