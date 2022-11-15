Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda!

Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 19 futbolcu, 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2022 Salı, 16:51
Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda!
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Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkelerin kadroları açıklandı.

Süper Lig’den 9 takım turnuvaya oyuncu gönderirken, bu listede 13 farklı ülkeden futbolcu yer alıyor.

İşte 2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve isimler:

Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)

Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)

Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas)

Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)

Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)

Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)

Antalyaspor: Haji Wright (ABD)

Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)

Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)



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