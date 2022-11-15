Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda!
Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 19 futbolcu, 20 Kasım Pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında yer alacak.
Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkelerin kadroları açıklandı.
Süper Lig’den 9 takım turnuvaya oyuncu gönderirken, bu listede 13 farklı ülkeden futbolcu yer alıyor.
İşte 2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve isimler:
Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)
Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)
Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun), Romain Saiss (Fas)
Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)
Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)
Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)
Antalyaspor: Haji Wright (ABD)
Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)
Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)
Video Haberler
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'