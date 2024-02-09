Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Beşiktaş, Fenerbahçe...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük’ü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez de Türkiye Kupası son 16 Turu’ndaki Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK’ye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:44
Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi: Beşiktaş, Fenerbahçe...
Abone Ol google-news

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçları sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük takımları, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle; Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"Fatih Karagümrük Kulübü’nün 06.02.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı Geçici m.2 uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Fenerbahçe Kulübü’nün 07.02.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Beşiktaş Kulübü’nün 08.02.2024 tarihinde oynanan Antalyaspor - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"

"Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez’in 06.02.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Bandırmaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan ’hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir"


beşiktaş haberleri fenerbahçe haberleri PFDK haberleri ceza haberleri

İlgili Haberler

Sezon başında ayrılmıştı: Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri döndü!

Sezon başında ayrılmıştı: Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri döndü!
Fenerbahçe Lincoln'ün ayrılığını açıkladı!

Fenerbahçe Lincoln'ün ayrılığını açıkladı!
Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'de herkes yıldız'

Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'de herkes yıldız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'

Çağdaş Atan: 'Bu sistemi değiştirin'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

TV100'den ayrıldığını duyurmuştu... Ece Üner'in yeni adresi belli oldu
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...

Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'

'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!