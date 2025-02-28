Süper Lig'den 5 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, PFDK'ye sevk edildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle disipline gönderildi.
Etiketler: #TFF #PFDK #Trendyol Süper Lig
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