Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 23:25

Güncelleme: 14.01.2025 - 23:25

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Hukuk müşavirliği ayrıca Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ü de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk etti.