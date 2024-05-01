'Süreç başladı' demişti... Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:52

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:52

Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan maçı siyah-beyazlıların eski golcüsü Mario Gomez ile birlikte takip etti.

Hasan Arat, Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Hasan Arat (solda) ile Herbert Heiner (sağda)

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Hasan Arat'ın, Almanya ziyaretinde teknik direktör ve transfer konusunda önemli görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

HANSİ FLİCK, NURİ ŞAHİN, DEVİN ÖZEK

Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasının ardından Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçını dad yerinden takip edecek Hasan Arat, Alman teknik direktör Hansi Flick ile görüşme yapacağı ifade edildi. Ayrıca Arat'ın Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin ve Bayer Leverkusen'den Devin Özek ile temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'ya gitmeden önce havalimanında, "Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence" sözlerini sarf etmişti.