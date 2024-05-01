Taksim'in ardından Beşiktaş'ta da '1 Mayıs' gözaltısı!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:34

Güncelleme: 01.05.2024 - 10:14

Polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim Meydanı'na girmek üzere yürüyüşe geçen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine müdahale etti.

Partiden yapılan açıklamada 30 kişi gözaltına alındı.

Buna göre, gözaltına alınanlar arasında avukatlar da bulunuyor.

1 Mayıs’ı kutlamak için Taksim’e çıkmak isteyen 18 öğrencinin gözaltına alındığı bildirilmişti.