Sürpriz teklif! Valentin Rosier, Beşiktaş'tan ayrılabilir

27 Aralık 2022 Salı, 17:28

Süper Lige iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Valeien Ismael yerine Şenol Güneş oturtulmuştu.

Deneyimli teknik direktör Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada bazı futbolcuların performansından memnun olmadığını söylemiş, bunların arasında Rosier'in de olduğu belirtilmişti. Fransız sağ bekle ilgili bir transfer gelişmesi yaşandı.

Valentin Rosier

SERIE A EKİBİ MONZA, ROSIER İLE İLGİLENİYOR!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Monza, Rosier için Beşiktaş ile temasa geçmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak isteyen İtalyan ekibi, siyah-beyazlılar ile henüz resmi görüşmelere başlamadı.

Şenol Güneş

KARAR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Teklifin gelmesi halinde son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde Rosier kariyerine İtalya'da devam edecek.

5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer olan Fransız oyuncunun sözleşmesi 2025'te bitiyor. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Rosier, oynadığı 91 maçta 6 gol attı, 15 asist yaptı.