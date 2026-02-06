Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suudi Arabistan'dan 'Ronaldo krizi' için açıklama: 'Kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez'

6.02.2026 12:10:00
Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transfer olmasına tepki göstermiş ve bunun üzerine Al-Riyadh'a karşı formayı giymeyi reddetmişti. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

Suudi Arabistan'da hem Al-Nassr hem de 19 lig şampiyonluğuyla ülkenin en başarılı kulübü olan Al-Hilal, PIF'in kontrolündeki takımlar arasında yer alıyor. Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ise PIF'in Al-Hilal'e ayrıcalıklı davrandığını iddia ederek tepki göstermişti.

Al-Riyadh'a karşı oynanan maçta sahaya çıkmayı reddeden ve kadroya alınmayan Ronaldo'nun bu tepkisinin sebebi ise Real Madrid'den eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın bu hafta başında Al-Ittihad'dan lig lideri Al-Hilal'e transfer olması.

Al-Nassr ara transfer döneminde yalnızca Irak U-23 orta saha oyuncusu Hayder Abdulkareem'i kadrosuna kattı.

Al-Hilal bu sezon ligde namağlup ve 20 maç sonunda 50 puanla lider durumda. Al-Nassr ise bir maçı eksik olmasına rağmen üçüncü sırada ve dört puan geride.

Al-Hilal'in Benzema'yla kadrosunu güçlendirirken Al-Nassr'ın transferde etkisiz kaldığını düşünen ve PIF tarafından kulübün yönetilme biçiminden memnun kalmayan Ronaldo için Suudi Arabistan Profesyonel Ligi açıklamada bulundu.

BBC Sport'a konuşan Suudi Arabistan Profesyonel Ligi sözcüsü şunları söyledi:

"Suudi Arabistan Profesyonel Ligi basit bir ilke üzerine kurulmuştur: her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir. Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transferler, harcamalar ve stratejiye ilişkin kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak üzere tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve, lig genelinde eşit şekilde uygulanır.

Cristiano, göreve geldiğinden beri Al-Nassr ile tam anlamıyla ilgileniyor ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde önemli bir rol oynadı. Herhangi bir elit sporcu gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey - ne kadar önemli olursa olsun - kendi kulübünün ötesindeki kararları belirleyemez. Son transfer faaliyetleri bu bağımsızlığı açıkça gösteriyor. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Diğeri farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış mali parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı."

