Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine adım adım yaklaşıyor!

Suudi Arabistan Pro Lig'de liderliğini sürdüren Al Nassr, deplasmanda Al Ettifaq ile karşı karşıya geldi.

Ego Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta Al Ettifaq'ın gollerini Georginio Wijnaldum kaydetti. Al Nassr'ın golleri ise Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

NAMAĞLUP SERİSİ 11 MAÇA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Al Nassr ligdeki yenilmezlik serisini 11'e, Al Ettifaq ise 5 maça yükseltti.

Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'da 14 maçta süre alırken 13 gol ve 3 asist kaydetti.

RONALDO 1000 GOL HEDEFİNE DOĞRU

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.

Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.