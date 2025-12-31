Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine adım adım yaklaşıyor!

Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine adım adım yaklaşıyor!

31.12.2025 00:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristiano Ronaldo 1000 gol hedefine adım adım yaklaşıyor!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Al Ettifaq ile 2-2 berabere kaldı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de liderliğini sürdüren Al Nassr, deplasmanda Al Ettifaq ile karşı karşıya geldi.

Ego Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta Al Ettifaq'ın gollerini Georginio Wijnaldum kaydetti. Al Nassr'ın golleri ise Joao Felix ve Cristiano Ronaldo'dan geldi.

NAMAĞLUP SERİSİ 11 MAÇA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Al Nassr ligdeki yenilmezlik serisini 11'e, Al Ettifaq ise 5 maça yükseltti.

Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'da 14 maçta süre alırken 13 gol ve 3 asist kaydetti.

RONALDO 1000 GOL HEDEFİNE DOĞRU

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Yıldız futbolcu, Al Ettifaq maçındaki golüyle kariyeri boyunca attığı gol sayısını 957'ye yükseltti.

Ronaldo, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #cristiano ronaldo #al nassr

İlgili Haberler

10 kişi kalan Senegal'den rahat galibiyet!
10 kişi kalan Senegal'den rahat galibiyet! Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında karşılaştığı Benin'i 3-0 mağlup etti.
Eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Yemekhanedeki veda...'
Eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Yemekhanedeki veda...' Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Tadic yemekhanede yapılan veda törenine ilişkin, "Benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi" ifadelerini kullandı.
İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi.