Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan Barcelona'nın yıldızına veto!
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin adı yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol basınından Ansu Fati-Fenerbahçe yakınlaşmasına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin bir süredir radarına aldığı Barcelona forması giyen Ansu Fati ile ilgili son kararı verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, sezon başında Hansi Flick ile geçirdiği kamp sonrası performansını görmek için Ansu Fati transferinde son ana kadar beklemeyi tercih ettiği belirtildi.
Ancak 22 yaşındaki futbolcu sezon başı sakatlık yaşadı. Ansu Fati'nin sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin ilgisi futbolcuya devam etti fakat yaz transfer döneminde bir girişimde bulunulmadı.
MOURINHO VETO ETTİ
Marca'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, ara transfer dönemi için hedeflediği Ansu Fati transferinden vazgeçti. Önceki hafta tekrardan sakatlanan Ansu Fati'nin 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Ansu Fati'den vazgeçme sebebi olarak sakatlığı dışında futbolcunun verilen şansları da iyi kulanamaması gösterildi.
Haberde, Jose Mourinho'nun sezon başında Ansu Fati'yi düşündüğü ancak gelinen süreçte transferi veto ettiği ifade edildi.
Ansu Fati bu sezon Barcelona formasını 7 maçta giydi. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 158 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı veremedi.
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