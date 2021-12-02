Suudi Arabistan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Aralık 2021 Perşembe, 08:44

Formula 1'de artık son düzlüğe giriliyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 21. yarışı, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde inşa edilen Cidde Sokak Pisti'nde koşulacak.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Katar GP'si, oldukça prestijli Losail Uluslararası Pisti'nde koşulurken, Suudi Arabistan'da ise, Cidde şehrinin tam ortasında yer alan yüksek hızlı bir sokak pisti sıfırdan inşa edildi. Ve bu pistte, şu andaki en hızlı kablosuz ağ bağlantısı teknolojisi olan 5G teknolojisi kullanılacak ve böylece bir F1 pistinde ilk defa bu teknoloji kullanılmış olacak.

Yarış organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre yeni inşaa edilen Cidde Sokak Pisti, 6.175 km uzunluğunda ve Belçika'nın Spa-Francorchamps pistinden sonra takvimin en uzun ikinci pisti olacak. Pist, Cidde sahilinde yer alıyor ve toplamda 27 viraja sahip.

Pistin çoğu tam gaz geçiliyor ve içerisinde oldukça hızlı bölümleri barındırıyor. Toplam üç DRS bölgesine sahip olunan pistin, yaklaşık olarak 320 km/s'lik bir ortalama hıza sahip olması bekleniyor.

Suudi Arabistan GP için bekleyen yarışseverler Formula 1 yarış programını merak ediyor. İşte Formula 1 Suudi Arabistan GP programı:

3 Aralık Cuma

1. Antrenman: 16:30

2. Antrenman: 20:00

4 Aralık Cumartesi

3. Antrenman 17:00

Sıralama turları: 20:00

5 Aralık Pazar

Yarış: 20:30

FORMULA 1 SUUDİ ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?

Formula 1 Suudi Arabistan GP için beklenen gün geldi. Suudi Arabistan GP 19 Kasım Cuma günü 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bir saat sürecek 1. antrenman Türkiye saatlerine göre 16:30'da başlayacak. Suudi Arabistan antrenman turları S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. 2. antrenman seansı aynı gün 20:00'da başlayacak.

Suudi Arabistan 3.antrenman ise 4 Aralık Cumartesi Türkiye saatlerine göre 17:00’da yapılacak. S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak. Sıralama turu da aynı şekilde TSİ 20:00'da S Sport 2 kanalından yayınlanacak. 5 Aralık Pazar günü yapılacak yarış S Sport kanalından canlı yayınlanacak.