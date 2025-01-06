Suudi Arabistan'da Fatih Terim'e büyük destek!

Al-Shabab'la ilk maçından galibiyetle ayrılan Fatih Terim, maçın ardından taraftarlar tarafından destek gördü.

Suudi Arabistan'da Fatih Terim'e büyük destek!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 21:25

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk resmi maçına Kral Kupası'nda çıktı. Terim'in öğrencileri çeyrek finalde Al-Fayha'yı 2-1 yendi.

Al-Shabab yarı finalde Al-Feiha ile eşleşti.

Kupa maçının ardından Al-Shabab takımı ve Fatih Terim, tribünleri selamladı. Al-Shabab taraftarları, Fatih Terim'e tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde, "Allah kerim, Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #taraftar

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