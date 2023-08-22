Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio'yu renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 20:51
Suudi ekibi Al Nassr, Portekizli Otavio'yu transfer etti
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Otavio, geçen sezon Porto'da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.

Al Nassr'ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.


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