Cristiano Ronaldo çıktı Al Nassr kabus yaşadı

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:33

Güncelleme: 18.07.2023 - 09:33

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile İspanyol ekibi Celta Vigo karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Portekizli yıldız oyundan çıktıktan sonra Al Nassr adeta kabusu yaşadı. Maçın 52. dakikasında Al Amiri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, ark arkaya kalesinde 5 gol görerek maçı kaybetti.

Maçta Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 57'de Gael Alonso, 62 ve 71. dakikalarda Miguel Rodriguez ve 73 ile 75. dakikalarda Jorgen Larsen kaydetti.