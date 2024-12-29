Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Al-Nassr, En-Nesyri için geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Al-Nassr, En-Nesyri için geliyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 14:07

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro'luk rekor bedelle Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri'nin adı bir süredir Al Nassr'la anılıyordu.

Goal Suudi Arabistan'da yer alan habere göre Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için somut adımı atmaya karar verdi.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Al Nassr yetkililerinin, Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro istediği Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.

En-Nesyri'nin transferi Fenerbahçe'nin talep ettiği gibi 40 milyon Euro'ya gerçekleşirse, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in en pahalı satışı olacak.

En-Neysri sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 24 maça çıktı.

Faslı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #al nassr

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