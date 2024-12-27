Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin alternatifini belirledi!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:36

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdaki futbolcularına gelen teklifler üzerine mesai harcıyor. Bu isimlerin başında ise Youssef En-Nesyri geliyor.

Talisca'yı Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Al-Nassr, sarı-lacivertlilerden En-Nesyri'yi istiyor.

35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fenerbahçe, Faslı forvetin ayrılığına sıcak bakmasa da Sabah'ın haberine göre Al-Nassr'ın 35 milyon Euro'luk teklifi sarı-lacivertlilerin işatahını kabartıyor.

ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığı halinde temas kuracağı isimleri de belirledi.

En-Nesyri satışının gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ismin Vedat Muriqi olduğu haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü 2020-21 sezonu başında Lazio'ya 21 milyon euro karşılığında satmıştı.