Adı Suudi ekipleriyle anılıyordu: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin alternatifini belirledi!
Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri'nin takımdan ayrılması halinde Vedat Muriqi'yi listesine aldığı iddia edildi.
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdaki futbolcularına gelen teklifler üzerine mesai harcıyor. Bu isimlerin başında ise Youssef En-Nesyri geliyor.
Talisca'yı Fenerbahçe'ye göndermeye hazırlanan Al-Nassr, sarı-lacivertlilerden En-Nesyri'yi istiyor.
35 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fenerbahçe, Faslı forvetin ayrılığına sıcak bakmasa da Sabah'ın haberine göre Al-Nassr'ın 35 milyon Euro'luk teklifi sarı-lacivertlilerin işatahını kabartıyor.
ALTERNATİFİ BELİRLENDİ
Öte yandan Fenerbahçe, En-Nesyri'nin ayrılığı halinde temas kuracağı isimleri de belirledi.
En-Nesyri satışının gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ismin Vedat Muriqi olduğu haber detayında yer aldı.
Fenerbahçe, Kosovalı golcüyü 2020-21 sezonu başında Lazio'ya 21 milyon euro karşılığında satmıştı.
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