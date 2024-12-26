İspanya'da gündem Fenerbahçe ve En-Nesyri: 'Beklenmedik kış yardımı'
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr ile anılan Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, İspanya'da gündem oldu.
Fenerbahçe'nin önceki yaz 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek İspanyol takımı Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri'nin, henüz bir sezonunu bile doldurmadan sarı lacivertli takımdan ayrılması gündemde.
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Faslı golcünün transferi için Al Nassr'dan gelen 30 milyon Euro'luk teklifi reddeden sarı lacivertliler her ne kadar 45 milyon Euro civarında bir rakam talep etse de anlaşma 40 milyon Euro'ya sağlanabilir.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Haber detayında, Sevilla'nın Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma gereği En-Nesyri'nin sonraki satışından yüzde 10 payı olduğu ileri sürülürken, 40 milyon Euro'luk transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol kulübünün 4 milyon Euro'yu kasasına koyacağı kaydedildi.
'SEVILLA'YA BEKLENMEDİK KIŞ YARDIMI'
27 yaşındaki futbolcunun olası transferi için "Sevilla'ya beklenmedik kış yardımı" yorumu yapılırken, "Sportif direktör Victor Orta'nın az şeyle çok şey yapmak zorunda olduğu kış transfer dönemi için harika olurdu" ifadeleri kullanıldı.
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta takımına 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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