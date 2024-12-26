Türk futbol tarihine geçebilir: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bonservisini belirledi!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:06

Güncelleme: 26.12.2024 - 16:06

Al Nassr'ın Talisca için Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı sırada Youssef En-Nesyri'yi istediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi takımda tutmak istediği ve bu nedenle 35 milyon Euro'luk teklifi reddettiği önce sürülmüştü.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda En-Nesyri'nin transferi için masaya oturacak.

En-Nesyri'yi ilk etapta satmayı planlamayan sarı-lacivertli yönetim, Faslı golcüye gelen tekliflerin durumuna bakarak kararını verecek. En-Nesyri, 40 milyon Euro bandından bir rakama satılması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.