Türk futbol tarihine geçebilir: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bonservisini belirledi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile anılan Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedelini belirdiği iddia edildi.
Al Nassr'ın Talisca için Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı sırada Youssef En-Nesyri'yi istediği iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi takımda tutmak istediği ve bu nedenle 35 milyon Euro'luk teklifi reddettiği önce sürülmüştü.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, 40 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda En-Nesyri'nin transferi için masaya oturacak.
En-Nesyri'yi ilk etapta satmayı planlamayan sarı-lacivertli yönetim, Faslı golcüye gelen tekliflerin durumuna bakarak kararını verecek. En-Nesyri, 40 milyon Euro bandından bir rakama satılması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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