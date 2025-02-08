Suudi ekibinden Napoli'ye çılgın teklif: Osimhen'in kararı transfere engel oldu!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Al-Ahli'nin kış transfer döneminde Napoli'ye çılgın bir teklif yaptığı iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.
Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Victor Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini defalarca dile getirse de Napoli, oyuncu için birçok teklif almış durumda.
80 MİLYON EURO TEKLİF
Calciomercato'da yer alan habere göre kış transfer döneminde Victor Osimhen için Napoli'nin kapısını çalan ekiplerden biri de Al-Ahli oldu.
Suudi Arabistan temsilcisinin Osimhen için fesih bedelinin üzerine çıktığı ve Napoli'ye 80 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.
OSİMHEN KABUL ETMEDİ
Napoli'nin teklifi kabul etmesine karşın Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlama fikrinde ısrarcı olması sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.
Haberde Galatasaray'ın da Osimhen transferi için yarışta olduğu ancak 75 milyon Euro'luk bedelin kulüp için ulaşılmaz durumda olduğundan bahsedildi.
AVRUPA DEVLERİ SIRADA
Sezon sonunda Osimhen için masadaki seçeneklerin Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea olduğu vurgulandı.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.
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