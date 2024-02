Suudi yetkili, Lionel Messi'yi trolledi!

Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'nun, ezeli rakibi Lionel Messi'ye karşı, profesyonel futbol hayatında son kez Perşembe akşamı Inter Miami ile oynanan maçta forma giymesi bekleniyordu.

Ancak maçtan bir gün önce, Ronaldo'nun sakatlığı nedeniyle maça çıkamayacağı açıklandı.

Portekizli efsanenin maça çıkması bekleniyordu, ancak teknik direktör Luis Castro, takımın geri kalanına katılmak için iyileşme sürecinin son bölümünde olduğunu doğruladı.

Sonuç olarak Ronaldo, Al Nassr'ın eski Manchester City savunmacısı Aymeric Laporte'nin kendi yarı sahasından attığı golle maçı kazanmasını tribünden izlemek zorunda kaldı.

Barcelona ikonları Sergio Busquets, Jordi Alba ve Luis Suarez'in yer aldığı Inter Miami takımı, Brezilyalı oyun kurucu Anderson Talisca'nın devre arasında hat-trick yapmasıyla 6-0 kaybetti.

Ancak bunu 83 dakika boyunca Messi olmadan yaptılar, çünkü Arjantinli oyuncu da kısa süre önce geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunda değildi. Hatta, ancak sözleşme ile sahaya çıkabileceği öne sürüldü.

Karşılaşmasının sonu gelmeden sonuç az çok belli olmuştu.

Maçın ardından üst düzey bir Suudi yetkili, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun maçın başında sahada olmamasını tiye aldı.

Suudi Eğlence Genel İdaresi Başkanı olan ve ülkenin Kraliyet Sarayı'nda bakan rütbesiyle danışmanlık yapan Turki Alalshikh, beIN Sports'a demecinde, "Messi'nin oynamayacağı haberini aldım. [Muhtemelen] Cristiano'nun olmadığını gördü ve Ronaldo'suz Al Nassr karşısında kaybetmekten korktu" dedi.

Messi sahaya girdiğinde, Suudi yetkilinin de altı parmağını havaya kaldırdığı görüldü; o sırada skor 6-0'dı.

#Turki Alalshikh, A member of the Saudi government, sent a message to Lionel Messi as he entered the field as Al Nassr led 6-0 against Inter Miami. ???????? & that made Francis Ngannou laugh! ?? pic.twitter.com/PczFQbsQZD