Sylvinho: 'Bir puan alabilirdik, olmadı'
Arnavutluk Teknik Direktörü Sylvinho, İtalya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.
Arnavutluk Teknik Direktörü Sylvinho, İtalya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Sylvinho, "Bizim için bu ikinci Avrupa Şampiyonası oldu. Kolay değil, ilk maçta güçlü bir takım olan İtalya ile oynadık ve maçta kalmayı başardık." dedi.
Puan alabilecek bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Bir puan da alabilirdik ama Barella ve Jorginho'yu durdurmakta zorlandık." diye konuştu.
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