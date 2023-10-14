Szymanski, Fenerbahçe'deki hedeflerini anlattı: 'Bu kadarını beklemiyordum'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 14.10.2023 - 16:11

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Syzmanski'nin açıklamaları şu şekilde:

"TAM İSTEDİĞİM GİBİ BİR GOL OLDU"

Faroe Adaları'na attığı golü değerlendiren Szymanski, "Sadece bu maçta değil, her maçta karar verme hızı en önemli şeydir. Rakip o zaman paslara karşı savunma yapamaz. Özellikle Faroe Adaları maçında agresif olmamız, hızlı ve isabetli oynamamız, sık sık pozisyon değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk ki rakip kolaylıkla savunma yapamasın. Bence maçın başındaki gol bunu gösterdi. Piotr Zielinski'den iyi bir pas aldım ve hemen şut atmaya karar verdim. Tam istediğim gibi gol oldu" ifadelerini kullandı.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Fenerbahçe'deki performansıyla ilgili konuşan Szymanski, "Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'de kendimi çok iyi oynadım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Bundan dolayı mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum" dedi.

"TÜM GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Fenerbahçe'deki hedeflerinden bahseden Szymanski, şu ifadeleri kullandı:

"Ana hedeflerimiz ulusal şampiyonluk ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz"

"DZEKO HARİKA BİR OYUNCU"

Edin Dzeko'nun performansını da değerlendiren Polonyalı oyuncu, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"O harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor."