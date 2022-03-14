Tahir Kıran'dan olay yaratan paylaşım

14 Mart 2022 Pazartesi, 00:03

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor'un başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Tahir Kıran paylaşımında "Kahpe Bizans'ın operasyon çocukları hepinizle görüşürüz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rizeli bitti demeden bitmez..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Başkanımız Tahir Kıran'a atfedilerek "Rizespor kümeye diye tweet atanları Allah'a havale ediyorum" sözleri kesinlikle asılsızdır." denildi.