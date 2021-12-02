Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını onadı!
TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği 6 maçlık cezayı onayladı, Terim ilk yarının son haftasına kadar takımının başında olmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.
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