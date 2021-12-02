Son dakika | Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz gün "Kerem'le prensipte anlaştık" açıklamasını yapmıştı.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-2021 Süper Lig Sezonu yaz transfer döneminde Galatasarayımıza transfer olan genç futbolcu, takımımızda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıkan Kerem, 8 maçta 3 gollük performans ortaya koydu. Galatasaray’da şu ana kadar 54 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz, 12 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu’nu tebrik ediyor, Galatasaray forması altında başarılı kariyerinin devamını diliyoruz."
BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?
Burak Elmas, son haftalarda gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatma konusunda, "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılılarda ve A Milli Takım formasıyla 9 kez fileleri havalandırdı.
A Milli Takım'da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 gol atan Kerem, Galatasaray formasıyla da 6 kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ve grupta 3 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı.
Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) ile yıl daha! pic.twitter.com/xX2EjR0V0x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2021
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