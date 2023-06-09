Tahkim kurulu Şenol Güneş'in cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Şenol Güneş'e verdiği 104 bin TL'lik para cezasını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 18:33
Tahkim kurulu Şenol Güneş'in cezasını kaldırdı
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Tahkim Kurulu, PFDK'nın Şenol Güneş'e verilen 104 bin TL'lik para cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.'nin teknik sorumlusu Şenol Güneş'e, müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 104.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


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