Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'in cezasına indirim
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eyüpsporlu Caner Erkin'in cezasını 1 maça indirdi.
TFF Tahkim Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin'in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Caner Erkin’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Eyüpspor forması giyen 35 yaşındaki sol bek, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK karşılaşmasında 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamladı.
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