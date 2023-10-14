Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Eyüpsporlu Caner Erkin'in cezasını 1 maça indirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:30
Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin'in cezasına indirim
Abone Ol google-news

TFF Tahkim Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçında direkt kırmızı kart gören Eyüpsporlu Caner Erkin'in 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Caner Erkin’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezası ile ilgili sübut ve hukuki nitelendirme yönünden itirazın yerinde görülmediği ancak; eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından FDT’nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor forması giyen 35 yaşındaki sol bek, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK karşılaşmasında 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamladı.


Caner Erkin Tahkim Kurulu ceza

İlgili Haberler

En son Caner Erkin başarmıştı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den 11 yıl sonra bir ilk

En son Caner Erkin başarmıştı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den 11 yıl sonra bir ilk
Eyüpspor galibiyete Caner Erkin ile ulaştı

Eyüpspor galibiyete Caner Erkin ile ulaştı
Caner Erkin attı, Arda Turan galibiyetle başladı!

Caner Erkin attı, Arda Turan galibiyetle başladı!

En Çok Okunan Haberler