En son Caner Erkin başarmıştı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den 11 yıl sonra bir ilk
Fred, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 2 asist yaparak tarihe geçti.
Fred, 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de Fred 2 asistle oynadı.
Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerde pası veren isim olan Fred, 11 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında grup ve sonraki aşamalarda bir maçta 2 asist yapan ilk futbolcu oldu.
EN SON CANER ERKİN BAŞARMIŞTI
Fenerbahçe'de son olarak Caner Erkin, 4 Ekim 2012 tarihinde deplasmanda 4-2 kazanılan Mönchengladbach maçında 2 asist yapma başarısı göstermişti. Söz konusu maçta Raul Meireles ve Dirk Kuyt'ın attığı gollerin pası milli sol bekten gelmişti.
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