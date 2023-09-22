En son Caner Erkin başarmıştı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den 11 yıl sonra bir ilk

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:49

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:49

Fred, 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçta konuk ettiği Nordsjaelland'ı 3-1'le geçen Fenerbahçe'de Fred 2 asistle oynadı.

Miguel Crespo ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerde pası veren isim olan Fred, 11 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında grup ve sonraki aşamalarda bir maçta 2 asist yapan ilk futbolcu oldu.

EN SON CANER ERKİN BAŞARMIŞTI

Fenerbahçe'de son olarak Caner Erkin, 4 Ekim 2012 tarihinde deplasmanda 4-2 kazanılan Mönchengladbach maçında 2 asist yapma başarısı göstermişti. Söz konusu maçta Raul Meireles ve Dirk Kuyt'ın attığı gollerin pası milli sol bekten gelmişti.