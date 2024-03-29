Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'e kötü haber!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:27

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:27

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasını onadı.

İŞTE TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Galatasaray A.Ş.'nin ve Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/926 - K.2023-2024/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."