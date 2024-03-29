Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek'e kötü haber!
Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasının onandığını açıkladı.
Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen para cezasını onadı.
İŞTE TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Galatasaray A.Ş.'nin ve Başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 14.03.2024 tarih ve E.2023-2024/926 - K.2023-2024/1183 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray A.Ş.'nin 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 11.03.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
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