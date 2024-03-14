Tahkim Kurulu'ndan Federico Ceccherini kararı! 3 maç ceza almıştı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan oyuncu Federico Ceccherini'nin cezasını onadı.
TFF Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.
Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.
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