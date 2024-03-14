Tahkim Kurulu'ndan Federico Ceccherini kararı! 3 maç ceza almıştı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan oyuncu Federico Ceccherini'nin cezasını onadı.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 18:29
Tahkim Kurulu'ndan Federico Ceccherini kararı! 3 maç ceza almıştı...
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TFF Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Federico Ceccherini'nin 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, kırmızı-siyahlı kulübün Ceccherini'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin lira para cezasına yaptığı itirazı görüştü.

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nin kararının onanmasına hükmetti.


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