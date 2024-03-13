Ali Koç'tan 28 şampiyonluk açıklaması! 'TFF ile üç senedir bu konuyu kovalıyoruz'

Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:22

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:22

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, 28 şampiyonluk için gelen soruya da yanıt verdi.

Ali Koç, "28 şampiyonlukla ilgili temaslar ne durumda?" şeklinde gelen soruya şu cevabı verdi;

"Türk futbolu son 25 senede sportif dinamiklerden kopartıldı. Belli bir güç odağı futbolu dizayn ediyor. Bu tam ne, ben de bilmiyorum. Türk futbolunu rehin almış bir şebeke var. Bunlar FETÖ mü, başkası mı? Bilmiyorum. Türk futbolunda devrim yapılmalı. Türk futbolu bitmiş. Baştan aşağıya bir devrim yapılmalı. 3-5 sene UEFA ile anlaşalım ve hakemleri yollamayalım. Bu hakem düzeninde ellerinde en büyük koz, FIFA kokartı taktıkları hakemler. Onların şarkısını söyleyene kokart takıyorlar. Yine oldu, bir alt kategoriye düşürdüler. Düşürülenler sitemin parçası değil. Her anlamda devrim yapılmalı, önce hakemler. Teknoloji geliyor, hakemler geri gidiyor. 28 şampiyonluk da kayırmanın bir ürünü. O zaman 3 puan öncesini de saymayalım. Bugünkü TFF ile üç senedir bu konuyu kovalıyoruz. 10 ay geçti, bir arpa boyu ilerleme yok. Olumlu veya olumsuz sonuç ortaya çıksın. Öncelikleri değil."