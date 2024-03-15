Tahkim Kurulu'ndan, Hasan Arat ve Dursun Özbek'e şok: Cezaları onandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın para cezalarını onadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:18
Tahkim Kurulu'ndan, Hasan Arat ve Dursun Özbek'e şok: Cezaları onandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın cezalarını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan verilen cezalara yapılan itirazları görüştü.

Kurul, Dursun Özbek'in 439 bin, sarı-kırmızılı kulübün 320 bin lira, Hasan Arat ve siyah-beyazlı kulübün 400'er bin, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin 151 bin, sarı-lacivertli kulübün 522 bin liralık para cezalarını onanmasına hükmetti.

Tahkim Kurulu, Yılport Samsunsporlu futbolcu Marius Moundilmadji'nin 2 maç men cezası ile Çaykur Rizespor Kulübü yöneticisi Hasan Türüt'ün 30 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin liralık para cezasını da onadı.

Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig temsilcilerinden Bodrum FK'ye verilen 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 136 bin liralık para cezası ile Teksüt Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran'ın 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 liralık para cezasının onanmasını kararlaştırdı.


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