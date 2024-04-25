Takımdan ayrılacağını açıklamıştı: Xavi'den Barcelona kararı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Katalan ekiple yollarını ayırmayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:50
Takımdan ayrılacağını açıklamıştı: Xavi'den Barcelona kararı!
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Barcelona'dan sezon sonu ayrılacağını açıklayan İspanyol teknik direktör Xavi, kararını değiştirdiğini duyurdu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Xavi, "Kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Başkan ve yönetim yaptığımız görüşmelerde bana güven verdiler. Futbolcuların da desteği oldu. Bu sezon şampiyonluk kazanamayacak olsak bile bu proje henüz bitmedi" dedi.

Joan Laporta ile Xavi

"DEĞİŞİKLİĞİN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM ANCAK..."

44 yaşındaki teknik direktör, "Ocak ayında yaptığım değerlendirmede değişikliğin iyi olacağını düşünmüştüm. Ancak başkan ve yönetimle yaptığımız görüşmeler neticesinde fikrim değişti. Birlikte yola devam etmeye karar verdik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

La Liga'daki son maçında Real Madrid'e 3-2 yenilen Katalan devi ezeli rakibinin 11 puan gerisine düşmüştü. Barça, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de PSG'ye elenmişti.

2021 yılında teknik direktörlük görevine getirilen Xavi önceki sezon takımı La Liga'da şampiyonluğa ulaştırmıştı.


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