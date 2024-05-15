Avrupa şampiyonu Mete Gazoz hayalini açıkladı!

Milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mete Gazoz, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu üçlemesini tamamladım ve tekrardan aynı azim ve kararlılıkla, sıfırdan başlamış gibi çalışıyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 13:07
Avrupa şampiyonu Mete Gazoz hayalini açıkladı!
Abone Ol google-news

İlk yayını henüz 3 yaşındayken eline alan, ilk okunu da 5 yaşındayken atan ve kategorisinde dünyanın 1 numaralı sporcusu olan Türk okçuluğunun yıldızı Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyor.

Yılın büyük bölümünü milli takım kampları ve şampiyonalarda geçiren Gazoz, koleksiyonundaki en büyük eksik olan Avrupa şampiyonluğu madalyasını da aldıktan sonra yeniden Antalya'ya gelerek milli takım ile çalışmalara başladı.

Gazoz, Okçuluk Milli Takımı'nın Antalya'da düzenlediği kampta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın hem kendisi açısından hem de milli takım açısından çok güzel sonuçlarla tamamlandığını söyledi.

"BİZ 1 YILDIR BUNA HAZIRLANIYORDUK"

Avrupa şampiyonu olduğu kadar erkek takımı ile aldıkları üçüncülük ve diğer derecelere de sevindiklerini aktaran Gazoz, "Olimpiyatlar öncesinde çok güzel oldu. Biz 1 yıldır buna hazırlanıyorduk. Olimpiyatlara giden hazırlık programımızın da gayet yolunda ilerlediğini gördük. Olimpiyat yolunda önemli bir adımı geçmiş olduk. İnşallah aynı başarıyı olimpiyatlarda da gösterip ülkeme bu gururu tekrar yaşatmak istiyorum" dedi.

Bu şampiyona ile rakiplerine adeta gözdağı verdiğini anlatan Gazoz, "Final maçı öncesindeki maçlarda da turları farkla geçtim. Ondan dolayı rakiplerim muhtemelen 'Bu çocuk yine atıyor' demişlerdir" diye konuştu.

Şampiyonalara öz güvenli bir şekilde katıldığını dile getiren Gazoz, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu bana daha çok öz güven sağladı. Olimpiyatlara giden bu yolda psikolojik olarak rakiplerime üstünlük sağlamış oldum. Kariyerimde inşallah daha çok olimpiyatlara katılacağım. Gelmiş geçmiş en iyi okçuluk sporcusu olma hayalim tabii ki var. Aktif sporcu olduğum için başardıklarımın çok da farkında değilim. O şampiyonlukları çok da hissedemiyorum. Hala sporcuyum ve önümde kazanmam gereken çok turnuva var. Sporcuların kazandıkları hiçbir zaman yetmemesi gerekiyor. O kürsüde kaldığınız süre boyunca tadını çıkartıp ardından tekrar çalışmaya başlamanız gerekiyor. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu üçlemesini tamamladım ve tekrardan aynı azim ve kararlılıkla, sıfırdan başlamış gibi çalışıyorum."


mete gazoz haberleri Avrupa Okçuluk Şampiyonası haberleri 2024 paris olimpiyat oyunları haberleri Altın Madalya haberleri

İlgili Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı
Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!

Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!
Son Dakika: Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!

Son Dakika: Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Burdur’da hasat erken başladı: Litresi 400 bin lira! Yılda 30 ton üretim yapılıyor...

Burdur’da hasat erken başladı: Litresi 400 bin lira! Yılda 30 ton üretim yapılıyor...
Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 15 Mayıs 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Survivor’da SMS oylaması neden kalktı? Acun Ilıcalı isim verdi

Survivor’da SMS oylaması neden kalktı? Acun Ilıcalı isim verdi
Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Sakatlık sorunları yaşamasaydı...'
Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor! 15 Mayıs 2024 Çarşamba güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2024! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul ve Ankara konserleri nerede, saat kaçta?

Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2024! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul ve Ankara konserleri nerede, saat kaçta?
Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’

Bakan Yerlika’dan flaş açıklamalar: ‘Hükümete, siyasilere oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz’