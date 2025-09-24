Tammy Abraham'dan galibiyet açıklaması: 'Eksiklerimiz vardı ama...'

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor, "Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir" dedi.

Kendi performansına da değinen Abraham, "Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz" sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.