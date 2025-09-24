Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tammy Abraham'dan galibiyet açıklaması: 'Eksiklerimiz vardı ama...'

Tammy Abraham'dan galibiyet açıklaması: 'Eksiklerimiz vardı ama...'

24.09.2025 22:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Tammy Abraham'dan galibiyet açıklaması: 'Eksiklerimiz vardı ama...'

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Tammy Abraham, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Abraham, galibiyetin kendisi için sürpriz olmadığını dile getirerek, "Benim için sürpriz değil. Her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni sezonun başında olduklarını vurgulayan İngiliz santrfor, "Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir" dedi.

Kendi performansına da değinen Abraham, "Ben de bugün gol attığım için mutluyum. Her maçı kazanmak istiyoruz" sözleriyle galibiyetin ve golün kendisine verdiği mutluluğu dile getirdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #kayserispor #tammy abraham

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Devrim Şahin'den Sergen Yalçın'a teşekkür!
Beşiktaşlı Devrim Şahin'den Sergen Yalçın'a teşekkür! Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Orkun Kökçü'den özeleştiri: 'Benim seviyemde bir oyuncu...'
Orkun Kökçü'den özeleştiri: 'Benim seviyemde bir oyuncu...' Beşiktaşlı oyuncu Orkun Kökçü, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Hat-trick yapmıştı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!
Hat-trick yapmıştı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.