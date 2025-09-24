Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 22:46:00
Hat-trick yapmıştı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig’de 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’la karşı karşıya geldi. Rafa Silva'nın kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığı maçta Beşiktaş 4-0 kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

“Erteleme maçı. Kesinlikle oynanması gereken bir maçtı. Yeni bir oyuncu grubuyuz. Bir oyuncu grubu antrenman yapıyor İstanbul'da bir grup burada maça çıkıyor. Daha sezon başı, oyuncu grubunun birbirine alışması gerek. Bayağı bir çalışmamız gerek. Bizim işte en önemlisi mutlu olmak. Bunun için de tek şart kazanmaktır.”

"Genç bir oyuncumuz var, ilk kez oynadı. Nasıl biliyorsan öyle oyna dedim. Bugün de Devrim için yeni bir hikaye başladı. İyi ya da kötü oyna önemli değil ama genç oyuncu gibi oynama dedim. Pazartesi maça hazırlanmamız lazım. Sonrasında derbi var zaten."

"RAFA SILVA İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜM"

"4 tane savunmacımız var. Hangi ikili birbirine daha uyumlu onu bulmaya çalışıyoruz. Emirhan'ı bugün ilk kez deneyebildik. Umarım en kısa sürede kazanma alışkanlığını sağlarız."

"Rafa Silva ile de özel görüştüm. Abraham ve Ndidi ile de görüştüm. Birçok oyuncuyla görüşmeler yaptım. Bireysel oyuncu performanslarına odaklanmamak lazım. Takım oyunu önemli burada. En az hasarla bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz."

